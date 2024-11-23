«Иду на вы»: кому русские никогда не кланялись

Поклон в Древней Руси и вообще в древнем мире означал не только знак смирения и покорности перед другим человеком, но делал кланяющегося беззащитным, ведь в этом положении враг мог легко снять голову склонившегося с плеч долой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии