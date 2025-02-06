Единый реестр домашних животных хотят создать в России

Инициаторы уверены, что такая мера поспособствует более ответственному обращению с животными Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают обязать россиян регистрировать всех домашних животных в едином реестре.
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