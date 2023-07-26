«Леопарды» идут на прорыв, подзаправившись топливом из «Дружбы»

Sergey Ivanov

Такова суть любой империалистической войны. Мы воюем с Украиной- но продолжаем гнать ей нефть и газ. Не удивлюсь, если когда- нибудь после войны вдруг всплывет, что наши «эффективные менеджеры» поставляли на Украину еще и тротил. Тот самый, которым взрывали Керченский мост. Кстати: Называть его «Крымским» неправильно! Потому, что Крымский мост уже есть. В Москве. Эта война- яркое подтверждение положения Маркса: «Нет такого преступления, на которое не пошла бы буржуазия ради прибыли». Как это всегда и бывает в буржуазных войнах, народ проливает кровь- а богачи богатеют еще больше. Откройте справочник Форбс и посмотрите, насколько увеличилось состояние наших миллиардеров за последний год.... Как все это не похоже на Отечественную войну! Вот она действительно была не за прибыли олигархов. Мы воевали за Отечество. Воевал весь народ! Без исключений! Оба сына Сталина воевали, один из них погиб, а второй с честью отслужил до Победы. Назовите хоть одного сынка наших правителей, кто воюет сейчас на украинском фронте.