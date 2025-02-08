ВП Вахтанг Плоскогубцев Терзают смутные сомнения, что тот зихер Генштаба РФ в ситуации с Курском сегодня обыгрывают, как "чёрную дыру" для утилизации ресурсов ВСУ! Бандерблюдки вынуждены кидать в эту пристрелянную территорию все свои лучшие резервы, как тех крыс под "дудочку" нашего "Нильса".

РМ Раиса Мелькумова Из некогда великой и могучей страны, мы превратились в слабую и не уважаемую страну из-за последних событий, с нами не считаются и плюют на наши» угрозы» и зеркальные « ответы». Очень обидно!