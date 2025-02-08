Ответ Москвы на выходки Азербайджана не заставил себя долго ждать… или нет? Юрий Подоляка прямо высказался о происходящем на канале "Соловьёв LIVE" и сообщил о прямой угрозе в Курской области.
Первый ответ Москвы Азербайджану, скандал на "Соловьёв LIVE", большая угроза на Курщине: Сводка событий за 8 февраля
Комментарии
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ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Терзают смутные сомнения, что тот зихер Генштаба РФ в ситуации с Курском сегодня обыгрывают, как "чёрную дыру" для утилизации ресурсов ВСУ! Бандерблюдки вынуждены кидать в эту пристрелянную территорию все свои лучшие резервы, как тех крыс под "дудочку" нашего "Нильса".
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Из некогда великой и могучей страны, мы превратились в слабую и не уважаемую страну из-за последних событий, с нами не считаются и плюют на наши» угрозы» и зеркальные « ответы». Очень обидно!
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9 час.
тн
татьяна неструева
ну что вы . президент поднял с колен .. так все говорят . а я вижу положил мордой в пол
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9 час.
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