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Царьград

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Первый ответ Москвы Азербайджану, скандал на "Соловьёв LIVE", большая угроза на Курщине: Сводка событий за 8 февраля

Первый ответ Москвы Азербайджану, скандал на "Соловьёв LIVE", большая угроза на Курщине: Сводка событий за 8 февраля

Ответ Москвы на выходки Азербайджана не заставил себя долго ждать… или нет? Юрий Подоляка прямо высказался о происходящем на канале "Соловьёв LIVE" и сообщил о прямой угрозе в Курской области.

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Комментарии
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ВП
Вахтанг Плоскогубцев
Терзают смутные сомнения, что тот зихер Генштаба РФ в ситуации с Курском сегодня обыгрывают, как &quot;чёрную дыру&quot; для утилизации ресурсов ВСУ! Бандерблюдки вынуждены кидать в эту пристрелянную территорию все свои лучшие резервы, как тех крыс под &quot;дудочку&quot; нашего &quot;Нильса&quot;.
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Из некогда великой и могучей страны, мы превратились в слабую и не уважаемую страну из-за последних событий, с нами не считаются и плюют на наши» угрозы» и зеркальные « ответы». Очень обидно!
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9 час.
тн
татьяна неструева
ну  что вы  .   президент   поднял   с колен  ..  так все  говорят .  а я вижу  положил   мордой  в  пол
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9 час.
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