Надежда Бабкина поделилась неожиданным рецептом своей молодости

74-летняя Надежда Бабкина, народная артистка России, продолжает удивлять поклонников своим молодым и свежим обликом На недавнем праздничном концерте в Кремле, посвященном матери, она поразила зрителей своим эффектным внешним видом, который, как отмечает MK.
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