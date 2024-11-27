Надежда Бабкина поделилась неожиданным рецептом своей молодости

74-летняя Надежда Бабкина, народная артистка России, продолжает удивлять поклонников своим молодым и свежим обликом На недавнем праздничном концерте в Кремле, посвященном матери, она поразила зрителей своим эффектным внешним видом, который, как отмечает MK.