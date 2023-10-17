В Нижегородской области МЧС России открыли памятник «Спасающим жизни»

Мемориал открыли в г. Кстово. Он представляет собой композицию из скульптурных фигур бесстрашных пожарных, поднимающихся по лестничному маршу и посвящен героическим усилиям и самоотверженности не только тех, кто по долгу службы обязан помогать, но и тех, кто, обладая великодушием, не задумываясь, готов пожертвовать собой ради спасения нуждающегося в помощи, не требуя взамен ни денег, ни славы, ни признания.