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Главный тренер «Кайрата» Кекер: «Мы просто хотим понимать, почему судьи принимают те или иные решения. А если брать в расчет наличие VAR, вопросов становится еще больше»

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер прокомментировал матч второго тура группового этапа Кубка Казахстана против «Атырау» (3:2).

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