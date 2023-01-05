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Летчики армейской авиации ВВО в Забайкалье перевыполнили план налета в 2022 году

Летчики армейской авиации ВВО в Забайкалье перевыполнили план налета в 2022 году

В течение года экипажи армейской авиации принимали участие в учебно-тренировочных полетах, летно-тактических учениях, где выполняли боевые пуски управляемых ракет, элементы простого и сложного пилотирования на предельно малых и больших высотах.

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