Аким Актау: «Каждый из нас несет ответственность за чистоту города»

Аким города Актау Абилкаир Байпаков встретился с руководителями образовательных, спортивных и культурных учреждений города для обсуждения вопросов, касающихся чистоты, сообщает пресс-служба акимата города.
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