Минпросвещения обновит стандарт обучения в 1–4-х классах в 2027 году

Министерство просвещения России объявило о планах обновить федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для учащихся 1–4-х классов в 2027 году.
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