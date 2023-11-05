Митинг перед домом Нетаньяху: Протестующие требуют отставки премьер-министра

Сотни израильтян собрались в субботу у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, протестуя на фоне всеобщего гнева по поводу неудач, которые привели к кровавому нападению ХАМАС на еврейские поселения вблизи сектора Газа в прошлом месяце.