Митинг перед домом Нетаньяху: Протестующие требуют отставки премьер-министра

Сотни израильтян собрались в субботу у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, протестуя на фоне всеобщего гнева по поводу неудач, которые привели к кровавому нападению ХАМАС на еврейские поселения вблизи сектора Газа в прошлом месяце.
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