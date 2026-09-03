Ученые получили результат, который может стать важным шагом в поисках темной материи. В эксперименте LUX-ZEPLIN обнаружено необычное событие, не объясняющееся […] The post Вселенная подала внятный сигнал, но праздновать раскрытие всех тайн пока рано appeared first on Медиакратия.