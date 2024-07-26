Евгений Ловчев отреагировал на слова Эзекиля Барко о "Спартаке"

Евгений Ловчев, бывший футболист "Спартака", прокомментировал слова своего коллеги Эзекиля Барко. По словам Ловчева, многие футболисты пытались творить историю в команде, но это часто заканчивалось неудачей.
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