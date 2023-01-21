В США порекомендовали Украине вывести войска из Артемовска для подготовки к весеннему наступлению

Неназванный высокопоставленный американский чиновник посоветовал властям Украины вывести войска из Артемовска для присоединения их к программам обучения под руководством Соединенных Штатов Америки в целях формирования более сложных вооруженных сил.
Популярные статьи
- Ветеран российских спецслужб Анатолий Сорокин: Пришла пора физически устранять главарей украинских террористов
- Захарова в связи со словами Шольца о поражении России, предположила у него «врожденное уродство»
- Сенатор Ковитиди поддержала предложение «Офицеров России» вернуть городу Волгоград его историческое название
Свежие комментарии