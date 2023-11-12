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Боец Павлович потерпел поражение нокаутом от Аспиналла на турнире UFC 295

Боец Павлович потерпел поражение нокаутом от Аспиналла на турнире UFC 295

Английский боец Тома Аспиналл завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, победив россиянина Сергея Павловича в со-главному бою на турнире промоушена под номером 295, который проходит в Нью-Йорке.

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