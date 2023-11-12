Боец Павлович потерпел поражение нокаутом от Аспиналла на турнире UFC 295

Английский боец Тома Аспиналл завоевал титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе, победив россиянина Сергея Павловича в со-главному бою на турнире промоушена под номером 295, который проходит в Нью-Йорке.
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