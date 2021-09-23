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Кто имеет право на повышение пенсии в любое время года, рассказали в ПФР

Кто имеет право на повышение пенсии в любое время года, рассказали в ПФР

В течение года в определенные даты Пенсионный фонд осуществляет перерасчеты выплат. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии большинства пожилых граждан, или 1 апреля, с которого повышаются пенсии по государственному обеспечению.

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