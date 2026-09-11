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Несекретные материалы

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На Украине рассказали, почему ВСУ не смогли удержать Орехов

На Украине рассказали, почему ВСУ не смогли удержать Орехов

Положение ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области в последние дни резко осложнилось. Об этом со ссылкой на источник в украинском Генштабе пишет телеграм-канал «Резидент».

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