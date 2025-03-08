Сергей Миронов: Государство должно помогать многодетным семьям, а не наказывать

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия - За правду", призывает государство активнее защищать права матерей и детей, исключая случаи изъятия детей из-за нехватки жилья, и уделять внимание борьбе с семейным насилием.
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