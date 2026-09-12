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Регионы России

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СКА одержал победу над «Сочи» благодаря голу Зыкова

СКА одержал победу над «Сочи» благодаря голу Зыкова

В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА выиграл у «Сочи» с минимальным счётом 1:0.

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