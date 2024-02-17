Глава Владивостока столкнулся с мошенниками, которые выдают себя за него

Во Владивостоке граждан обманывает двойник Константина Шестакова, сообщил мэр столицы Приморья.Сегодня, 17 февраля, глава Владивостока Константин Шестаков признался, что опять столкнулся с мошенниками в мессенджерах.
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