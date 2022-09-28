Военные коммунальщики в Новочеркасске подготовили к отопительному периоду более 65 км тепловых сетей

Проведенные мероприятия показали подготовленность сотрудников котельных, исправность оборудования, высокую обеспеченность котельных аварийным запасом топлива.
Популярные статьи
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции
- Минобороны передало Луганской Народной Республике новый медицинский центр
- Военные строители восстановили инфраструктуру системы водоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках
Свежие комментарии