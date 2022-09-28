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Военные коммунальщики в Новочеркасске подготовили к отопительному периоду более 65 км тепловых сетей

Военные коммунальщики в Новочеркасске подготовили к отопительному периоду более 65 км тепловых сетей

Проведенные мероприятия показали подготовленность сотрудников котельных, исправность оборудования, высокую обеспеченность котельных аварийным запасом топлива.

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