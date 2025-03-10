Производство стекла: инвестиции в прочные экстремально гнутые конструкции

Компания «Интелстелрус» (Санкт-Петербург), выпускающая упрочненное стекло, откроет в 2025 году инновационный учебный центр по разработке цельностеклянных конструкций (стекло триплекс закаленное) с экстремальным углом гнутья.
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