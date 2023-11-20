В перспективе Apple хотела бы сама разрабатывать датчики изображений для каме...

В перспективе Apple хотела бы сама разрабатывать датчики изображений для камер и аккумуляторные батареиНедавняя история про усилия Apple по разработке собственного модема на страницах сайта Bloomberg получила продолжение, поскольку постоянный автор рубрики Марк Гурман (Mark Gurman) решил сосредоточиться на описании других подобных инициатив.