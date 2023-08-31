Казахстан нашел альтернативу российскому трубопроводу «Дружба»

Экономика Названы причины такого решения. Нефтяная госкомпания Казахстана «КазМунайГаз» стала обладателем двух нефтяных танкеров дедвейтом 8 тысяч тонн каждый, которые будут предназначены для транспортировки нефти по Каспийскому и Черному морям.