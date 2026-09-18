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Рязанские новости

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Рязанский суд вынес приговор за попытку сбыта наркотиков

Рязанский суд вынес приговор за попытку сбыта наркотиков

Суд установил, что обвиняемый пытался сбыть крупную партию наркотиков через интернет, но преступление не было завершено по независящим от него причинам.

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