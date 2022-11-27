Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Георгиев отразил 41 бросок «Далласа» из 42 и стал 1-й звездой матча. У него 10 побед в 13 играх сезона

Александр Георгиев отразил 41 бросок «Далласа» из 42 и стал 1-й звездой матча. Российский вратарь «Колорадо» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (4:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх