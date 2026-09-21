Многие русские фамилии заканчиваются на «-ов» и «-ев»: откуда появилась эта система

Иванов, Петров, Сидоров: эти фамилии кажутся настолько привычными, что мы редко задумываемся об их происхождении.
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Да сложно всё это было.
«Чьих будете?»
На этот вопрос ответ: Белых, Черных.
А Иванов-Петров это Чей