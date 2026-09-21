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TRENDYMEN

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Многие русские фамилии заканчиваются на «-ов» и «-ев»: откуда появилась эта система

Многие русские фамилии заканчиваются на «-ов» и «-ев»: откуда появилась эта система

Иванов, Петров, Сидоров: эти фамилии кажутся настолько привычными, что мы редко задумываемся об их происхождении.

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