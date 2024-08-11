❗️⚡️Расчет ЗРДН С-400 над Курской областью перехватил несколько оперативно-тактических БР 9М79-1 ОТРК "Точка-У" с применением ЗУР 48Н6ДМ в высотном диапазоне 25 - 17 км на удалении порядка 30 км от Курска.
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❗️⚡️Расчет ЗРДН С-400 над Курской областью перехватил несколько оперативно-тактических БР 9М79-1 ОТРК "Точка-У" с применением ЗУР 48Н6ДМ в высотном диапазоне 25 - 17 км на удалении порядка 30 км от Курска.