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Русское оружие

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❗️⚡️Расчет ЗРДН С-400 над Курской областью перехватил несколько

❗️⚡️Расчет ЗРДН С-400 над Курской областью перехватил несколько оперативно-тактических БР 9М79-1 ОТРК "Точка-У" с применением ЗУР 48Н6ДМ в высотном диапазоне 25 - 17 км на удалении порядка 30 км от Курска.

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