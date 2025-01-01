Марбелья – Атлетико – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Кубок Испании, 4 января 2025

В субботу, 4 января, сыграют Марбелья и Атлетико в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.