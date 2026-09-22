ООН разработает правила регулирования использования искусственного интеллекта

Кэролайн Родригес-Биркетт, лидер гонки за пост генсека ООН, заявила о необходимости разработки международных правил регулирования искусственного интеллекта.
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