Представлены игровые смартфоны OnePlus Ace 5 Racing и Extreme Edition – оба с большими батареямиПока мир ожидает официального дебюта OnePlus 13s, компания тихо запустила в Китае OnePlus Ace 5 Racing и Ace 5 Extreme Edition.
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