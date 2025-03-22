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Олимпийская чемпионка Дюамель о допуске россиян к ОИ: поздно что-либо менять

Олимпийская чемпионка Дюамель о допуске россиян к ОИ: поздно что-либо менять

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель призналась, что ничего не знает о новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и заявила, что ситуация с отстранением российских спортсменов вряд ли изменится до зимних Олимпийских игр - 2026.

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