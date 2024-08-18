FT+4: 56% крупнейших компаний США опасаются искусственного интеллекта

Более половины компаний из списка Fortune 500 рассматривают искусственный интеллект (ИИ) как потенциальный риск для своего бизнеса, согласно исследованию корпоративных отчетов, проведенному платформой Arize AI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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