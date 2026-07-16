«На деревню дедушке‑2»: в прокат вышла главная семейная комедия этого лета

Сегодня в кинотеатрах страны стартовал фильм, который уже называют главной семейной комедией лета.«На деревню дедушке-2» — продолжение истории взаимоотношений разных поколений, которая в прошлом году собрала у экранов больше двух миллионов зрителей.
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