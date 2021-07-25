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«Ку-ку чемпионат стартовал!» «Уфа» о падении Агаларова в штрафной ЦСКА

«Ку-ку чемпионат стартовал!» «Уфа» о падении Агаларова в штрафной ЦСКА

«Уфа» выразила недовольство судейством в матче РПЛ с ЦСКА (0:1). На 85-й минуте нападающий «Уфы» Гамид Агаларов упал в штрафной армейцев в борьбе с защитником Виктором Васиным.

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