Царьград

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Повторят трагедию MH17? Учёный предупредил о провокации на Украине

Повторят трагедию MH17? Учёный предупредил о провокации на Украине

По словам Кошкина, США хотят усилить санкционное давление против России, но Евросоюз сопротивляется. Чтобы быть убедительными в своих призывах США могут организовать кровавую провокацию, аналогичную крушению Боинга в небе над Донбассом в 2014 году.

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