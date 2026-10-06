В Раду внесли законопроект о нейтральном статусе Украины и отказе от курса на НАТО. Депутаты подали в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в конституцию для закрепления нейтрального статуса Украины.
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Да неужели ? Поняли .что их туда никто не возьмет. особенно после последней отповеди Рубио. А Гончаренко за это освистали. Может и русский язык вернут и перестанут РПЦ преследовать ? Но это вряд ли,хотя весь сыр- бор из-за этого и разгорелся.