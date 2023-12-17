Визит Президента в ОАЭ и КСА: послесловие без эйфории

Вопреки эйфорииВизит Президента на Аравийский полуостров вызвал едва ли не эйфорию в отечественном медиапространстве, где, в числе прочего, цитируются и западные издания, повествующие о ближневосточном рывке России и её, совместных с Ираном и Китаем, глобальных планах в регионе, о перспективах сотрудничества с монархиями За.