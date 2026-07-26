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Военное обозрение

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Суворов: тактика без теории? Миф и реальность

Суворов: тактика без теории? Миф и реальность

Суворовская армия проходила в сутки вдвое больше европейской нормы — и за этой цифрой прячется не удаль «природного гения», а строгая система обучения, дисциплины и расчёта, которую сам полководец изложил в собственных наставлениях.

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