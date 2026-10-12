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ФедералПресс

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Зеленский исчез: Трампу нужен новый лидер Украины

Зеленский исчез: Трампу нужен новый лидер Украины

МОСКВА, 12 октября, ФедералПресс. Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине и сменить ее лидера вызвало острую реакцию, сообщает политолог Василий Вакаров, входящий в совет движения «Другая Украина».

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