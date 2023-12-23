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Добрый Мир

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Самая ожидаемая военная премьера года. САУ "Коалиция" поступила в войска. Что может российская супергаубица и почему в армии её так ждали.

Самая ожидаемая военная премьера года. САУ "Коалиция" поступила в войска. Что может российская супергаубица и почему в армии её так ждали.

Целый эшелон с САУ 2С35 "Коалиция-СВ" где-то на просторах необъятной Родины. Фото "Ростех" 2 дня назад 40K прочитали Регулярно приходится слышать, что те или иные виды нового оружия экспериментально проходят обкатку в войсках и модернизируются и доводятся до ума по результатам такого тихого и вкрадчивого внедрения.

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