Самая ожидаемая военная премьера года. САУ "Коалиция" поступила в войска. Что может российская супергаубица и почему в армии её так ждали.

Целый эшелон с САУ 2С35 "Коалиция-СВ" где-то на просторах необъятной Родины. Фото "Ростех" 2 дня назад 40K прочитали Регулярно приходится слышать, что те или иные виды нового оружия экспериментально проходят обкатку в войсках и модернизируются и доводятся до ума по результатам такого тихого и вкрадчивого внедрения.