Зеленский обвинил Россию в применении северокорейской баллистики по Кривому Рогу Россия возобновила удары по Украине баллистическими ракетами про.
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Зеленский обвинил Россию в применении северокорейской баллистики по Кривому Рогу Россия возобновила удары по Украине баллистическими ракетами про.
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