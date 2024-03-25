Астроном Назаров: на Дальнем Востоке наблюдали падение космического аппарата

Неопознанный объект, который наблюдали в небе жители Дальнего Востока, был не кометой. Это сгорание в земной атмосфере космического аппарата или части ракеты-носителя, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.