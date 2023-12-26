Назван срок поставки F-16 на Украину после завершения обучения пилотов

Истребители F-16 поступят на Украину в следующем году. Такой срок поставки самолетов после информации о том, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании, назвал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.