Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации для получения справок водителям

Министерство здравоохранения России и Комитет Государственной Думы по охране здоровья разработали проект, который позволит применять результаты профосмотров и диспансеризации для оформления медицинских заключений на управление автомобилем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
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