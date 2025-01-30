Минздрав предлагает использовать данные диспансеризации для получения справок водителям

Министерство здравоохранения России и Комитет Государственной Думы по охране здоровья разработали проект, который позволит применять результаты профосмотров и диспансеризации для оформления медицинских заключений на управление автомобилем, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.