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Небензя: Киев насильно заставляет жителей Украины воевать за антинародную власть

Небензя: Киев насильно заставляет жителей Украины воевать за антинародную власть

Киевская сторона насильно заставляет жителей Украины воевать за антинародную власть. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

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