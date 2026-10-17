Phyllostachys nuda / © Daderot, Wikipedia Исследователи из Вустерского политехнического института (WPI) в Массачусетсе выяснили, что из бамбука можно получить подобие сырой нефти, подходящее для дальнейшей переработки в жидкое транспортное топливо.
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