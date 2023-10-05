В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России

РИАМО - 5 окт. Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Госдуму был внесен законопроект об уточнении положений закона о выборах президента России, сообщает ТАСС.
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