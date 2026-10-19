Ваш браузер не поддерживает видео. Они выстраивают «дамбу» из камней и мешков с песком, чтобы помешать течению воды затапливать подвалы и дома, передаёт корреспондент Вести Крым.
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