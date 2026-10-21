Рассчитывать на скорый прорыв в переговорах с США пока не приходится. Об этом написал глава МИД Ирана Аббас Аракчи 21 октября в статье для Financial Times.
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